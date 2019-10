O Benfica entra esta quarta-feira em campo para tentar os primeiros pontos na edição 2019/20 da Liga dos Campeões. A equipa de Bruno Lage soma duas derrotas e tem pela frente esta noite o Olympique de Lyon, no Estádio da Luz. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir em direto o relato na Antena 1.