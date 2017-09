O Benfica entra esta sexta-feira em campo para receber o Portimonense, recém-promovido ao primeiro escalão, em partida a contar para a quinta jornada da Liga Portuguesa. A equipa liderada por Rui Vitória tenta o regresso aos triunfos depois de perder dois pontos em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. O Portimonense não parte como favorito à vitória mas Vítor Oliveira garantiu que a equipa algarvia vai entrar no Estádio da Luz com o intuito de alcançar os três pontos. A partida tem início às 21h00. Pode seguir o minuto a minuto no site da RTP Notícias, com relato em direto da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.