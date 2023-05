Benfica sagra-se campeão nacional de futebol. Acompanhe a festa do título

Os encarnados sagraram-se campeões nacionais este sábado após a vitória sobre Santa Clara por 3-0. Acompanhamos em direto todos os momentos da festa do título, desde o Estádio da Luz ao Marquês de Pombal, em Lisboa, passando por outros locais de festejos.

22h25 - Grimaldo fala em "momento muito especial"







O jogador do Benfica está de saída e vai jogar no Bayer Leverkusen na próxima temporada. No jogo de hoje, frente ao Santa Clara, Grimaldo marcou um golo. O jogador argentino fala de um momento "muito especial".







"Eu amo este clube", afirmou, explicando que só está de saída porque procura alcançar novos objetivos.

22h08 - A conferência de Roger Schmidt e a festa dos jogadores





Reveja aqui a conferência de imprensa do treinador dos encarnados e o momento em que os jogadores festejam junto do técnico.



21h49 - Otamendi ergue taça de campeão nacional







21h30 - Jogadores do Benfica chamados ao relvado da Luz para receberem a taça de campeão nacional





20h53 - Sérgio Conceição destaca “ano positivo”







O treinador dos “dragões” destaca o “ano positivo”, apesar de não ter conseguido alcançar o título de campeão nacional.



“Conseguimos fazer a melhor segunda volta de sempre, mas não foi o suficiente para ganhar o campeonato”, disse Sérgio Conceição em conferência de imprensa no final do jogo deste sábado.



“Depois do jogo com a equipa que ganhou o campeonato, eu acho que somos a melhor equipa e é frustrante e angustiante perder”, afirmou.



“É difícil arranjar palavras para descrever aquilo que eu sinto”, concluiu.







21h02 - António Costa felicita Benfica





No Twitter, o primeiro-ministro felicitou o SL Benfica pela conquista do título de campeão.







"Jogadores, equipa técnica, dirigentes e adeptos, estão todos de parabéns pelo 38.º título nacional", acrescentou.







Felicito o @SLBenfica pela conquista do campeonato nacional de futebol.

Jogadores, equipa técnica, dirigentes e adeptos, estão todos de parabéns pelo 38.º título nacional. — António Costa (@antoniocostapm) May 27, 2023

20h47 – Roger Schmidt: “Merecemos ser campeões”



Em conferência de imprensa no Estádio da Luz, Roger Schmidt disse sentir “orgulho e alívio” com esta vitória, dado que foi uma “longa jornada”.



“Este era o nosso grande objetivo delineado desde o verão. Era isto que os benfiquistas ansiavam e isso era uma grande motivação para nós”, disse o treinador do Benfica.



“Merecemos ser campeões”, afirmou, salientando que “foi uma luta muito dura”.









20h43 - Centenas de adeptos já chegaram ao Marquês





Ao início da noite, são vários os adeptos benfiquistas que já celebram a conquista do 38.º título nacional no Marquês de Pombal.

20h41 - Rui Costa agradece aos jogadores pela "maior alegria"





O presidente do Benfica agradeceu aos futebolistas do plantel encarnado pela conquista do 38.º título de campeão nacional, após a vitória ante o Santa Clara (3-0) na 34.ª e última jornada da I Liga.







Rui Costa assinalou que este foi "um ano muito difícil para todos e para o clube" e referiu que havia a "responsabilidade enorme de não ganharmos o troféu há muitos anos".







"Obrigado por acreditarem desde a primeira jornada, e obrigado em nome de todo o povo benfiquista. Somos campeões nacionais", declarou Rui Costa a partir do balneário no Estádio da Luz.







20h22 - Benfica campeão. Adeptos festejam em Coimbra







O apito final no Estádio da Luz foi festejado com euforia pelos adeptos encarnados em Coimbra.

20h15 - Benfica campeão. A análise de António Tadeia







20h10 - Adeptos fazem a festa junto ao Estádio da Luz

O comentador da RTP analisou no Telejornal o percurso dos encarnados na época em que regressam aos títulos. António Tadeia destaca que foi o Benfica a equipa que venceu mais jogos, e que foi também a equipa que teve o maior ataque e a maior defesa.







Dezenas de adeptos fizeram a festa junto à entrada do Estádio da Luz no momento em que se confirmou a conquista do título nacional para o Benfica.

19h59 - Apito final no Estádio da Luz





Com a vitória deste sábado, o Benfica conquista o 38.º título de campeão nacional de futebol. Os encarnados necessitavam apenas de um empate para garantir o primeiro lugar, mas venceram ainda assim o Santa Clara por 3-0.







No Estádio do Dragão, a vitória do FC Porto sobre o Vitória de Guimarães, também por 3-0, não foi suficiente para chegar ao topo da tabela classificativa. Acompanhamos agora a festa dos encarnados no Estádio da Luz, em Lisboa, e um pouco por todo o país.