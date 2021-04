O Benfica entra esta segunda-feira em campo para defrontar o Santa Clara em jogo da jornada 29 da Liga Portuguesa de futebol. A equipa de Jorge Jesus vai tentar regressar aos triunfos no Estádio da Luz, contra um Santa Clara tranquilo e a espreitar uma subida ao sexto lugar da classificação. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo site da RTP com relato em direto na Antena 1.