O Benfica vai tentar chegar aos oitavos de final da Liga Europa esta quinta-feira. No Estádio da Luz, a equipa de Bruno Lage tem uma desvantagem de um golo e procura anular o campeão ucraniano. No entanto, Luís Castro, treinador do Shakhtar, garantiu que não vai facilitar em Portugal para seguir em frente na Liga Europa. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato da Antena 1 em direto.