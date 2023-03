Benfica soma e segue na liderança

Gonçalo Ramos fez de cabeça o primeiro na Luz, finalizando uma jogada cruzada por David Neres. O segundo surgiu por João Mário, de penálti, após falta cometida sobre Rafa quando este se isolou para a baliza. À passagem da meia-hora, os líderes da I Liga já venciam por 2-0 deixando em festa os mais de 60 mil adeptos. O melhor chegou cinco minutos depois, numa jogada ao primeiro toque com vários intervenientes e que acabou com a bola no fundo das redes com o 3-0, o segundo golo de João Mário. No segundo tempo, o Vitória tentou ter maior posse de bola, mas sem causar perigo. O 4-0 surgiu num autogolo de Dani Silva. André Silva, perto dos 80', reduziu para 4-1. António Silva fez de cabeça o quinto do Benfica. Mais 3 pontos, o Benfica conta com 68 ao todo. O Vitória segue na sexta posição, com 40.