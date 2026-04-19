Benfica ultrapassa Sporting

O Benfica foi a Alvalade vencer o Sporting por 2-1, com o golo da vitória marcado por Rafa já nos descontos desta partida da 30.ª jornada da I Liga. Com este resultado, o FC Porto fica com caminho livre para a conquista do campeonato e o Benfica volta a ter o segundo lugar final no horizonte.

No Estádio José Alvalade, o norueguês Andreas Schjelderup adiantou os ‘encarnados’ aos 27 minutos, de penálti, já depois de o colombiano Luis Suárez ter desperdiçado um castigo máximo para os ‘leões’, aos 19, mas o japonês Morita restabeleceu o empate, aos 72, antes de Rafa Silva, aos 90+3, anotar o golo da vitória do Benfica.



Com este resultado, o Benfica, que continua invicto no campeonato, sobe provisoriamente ao segundo lugar, com 72 pontos, mais um do que o Sporting, que tem um jogo a menos, na luta por uma posição que dá acesso, pelo menos, às eliminatórias da Liga dos Campeões.





