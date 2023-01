Benfica vence e termina primeira volta com mais 4 pontos do que SC Braga

Aursnes, Gonçalo Ramos e o recém-chegado Gonçalo Guedes marcaram os golos vitoriosos nesta deslocação do líder aos Açores. Perto dos 15 minutos, o Benfica já vencia por duas bolas a zero, o que facilitou a gestão "encarnada" para o restante tempo de jogo. Com mais 3 pontos, o Benfica termina a 1.ª volta na liderança com uma vantagem de 4 pontos (44) sobre o segundo da tabela, o SC Braga. Com o quarto jogo seguido sem vencer e sem marcar golos, o Santa Clara continua com 14 pontos e está no 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção.

