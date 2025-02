Benfica vence no Mónaco e dá passo importante rumo aos oitavos

O Benfica venceu esta quarta-feira o Mónaco por 1-0, em encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, disputado no Estádio Louis II. Um golo do avançado grego Pavlidis, aos 48 minutos, garantiu o triunfo da formação portuguesa, que jogou em superioridade numérica desde os 52 minutos, depois de Al Musrati, antigo jogador do Sporting de Braga, ter sido expulso na equipa monegasca, atual quarta classificada da Liga francesa. A formação portuguesa parte, assim, em vantagem para a segunda mão, marcada para 18 de fevereiro, em Lisboa. O vencedor da eliminatória defronta nos oitavos os ingleses do Liverpool ou os espanhóis do FC Barcelona.