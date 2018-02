O Benfica quer "vingar-se" da derrota imposta pelos 'axadrezados' no Bessa na 1.ª volta. Agora, uma vitória permite aos 'encarnados' o reassumir, provisoriamente, a liderança da I Liga nesta 23.ª jornada. As 'águias' podem também completar uma volta inteira sem perder, já que somam 12 vitórias e quatro empates nos últimos 16 encontros. Do lado do Boavista, Jorge Simão tem a equipa moralizada pelo sexto lugar, com 30 pontos. (Foto: Lusa)