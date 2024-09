Bodo Glimt vence FC Porto na Liga Europa

O FC Porto perdeu na estreia da Liga Europa em casa dos noruegueses do Bodo Glimt. Samu ainda colocou os "dragões" em vantagem quando decorria o oitavo minuto deste jogo da LE. Os campeões da Noruega reagiram e deram a volta ao marcador. Primeiro, pouco depois, o empate num remate de Kasper Høgh. A equipa nórdica foi criando algumas oportunidades mas valeu as boas intervenções de Diogo Costa. Ainda antes do intervalo o Bodo Glimt chegou ao 2-1, num remate de Jens Petter Hauge. O FC Porto quis alterar o rumo do jogo na segunda parte e esteve em vantagem numérica após a expulsão de Isak Määttä (Glimt), mas foi novamente Jens Petter Hauge a fazer o gosto ao pé e a concretizar o 3-1. Nos minutos finais, o FC Porto correu atrás do prejuízo e foi em cima dos 90 minutos que Deniz Gül reduziu para 3-2. O FC Porto quis contrariar a motivação norueguesa nos descontos, mas acabou por perder este jogo. Após esta estreia sem pontuar, o FC Porto volta a jogar no próximo dia 3 de outubro, com a receção aos ingleses do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.