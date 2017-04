Com um "hat-trick" do holandês Bas Dost, o Sporting venceu, no Estádio Axa, o Sporting de Braga por 3-2, em jogo da 31ª jornada da I Liga de futebol. Os leões chegaram ao intervalo a perder pela margem mínima, Adrien ainda falhou um penálti, mas no segundo tempo Bas Dost com três golos garantiu o triunfo à equipa de Jorge Jesus. Os golos "arsenalistas" foram apontados por Ricardo Horta e Rui Fonte.