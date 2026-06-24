Brasil bate com facilidade a Escócia e avança para os 16 avos de final

O Brasil derrotou a Escócia, por 3-0, com dois golos de Vinícius Júnior e um de Matheus Cunha, no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos, na terceira e última jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de 2026.

Vinícius Júnior, aos sete e 45+3 minutos, e Matheus Cunha, aos 60, marcaram os tentos dos ‘canarinhos’, que conquistaram o Grupo C, com sete pontos, enquanto os escoceses fecharam em terceiro, com três (1-4 em golos), mantendo-se, para já, na corrida ao apuramento.





O jogo ficou marcado por uma exibição dominante da equipa comandada por Carlo Ancelotti e pelo regresso de Neymar aos relvados.