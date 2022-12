Brasil e Coreia do Sul lutam esta segunda-feira por um lugar nos quartos de final. O Brasil quer confirmar o estatuto de favorito, enquanto a Coreia de Paulo Bento quer continuar a surpreender. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1 Mundial.