Canadá - Marrocos, Mundial2022 em direto

Marrocos confirmou o bem futebol que tem vindo a desenvolver e qualificou-se para os oitavos de final do Mundial2022 no Catar, após a vitória sobre o Canadá, já eliminado da competição, por 2-1, em jogo da derradeira jornada do Grupo F. Na segunda parte o Canadá ainda carregou sobre a equipa marroquina e teve algumas oportunidades para empatar o desafio. Com este triunfo, Marrocos garantiu o primeiro lugar do agrupamento. No outro jogo, Croácia e Bélgica empataram sem golos, seguinda a equipa croata para a fase a eliminar.