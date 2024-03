Casa Pia - Benfica, a I Liga em direto

O Benfica entra este domingo em campo para defrontar o Casa Pia. Este dérbi de Lisboa vai colocar os encarnados à prova depois da qualificação na Liga Europa e da polémica entrevista de Orkan Kokçu. A partida tem início às 18h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.