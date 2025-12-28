Casa Pia e Vitória de Guimarães empatam a zero

O Vitória de Guimarães somou domingo o segundo jogo consecutivo sem vencer na I Liga de futebol, ao empatar sem golos na visita, da 16.ª jornada, ao Casa Pia, que continua sem conseguir impor-se em casa.

A formação vimaranense foi goleada na semana passada em casa pelo Sporting (4-1) para a I Liga, dias depois de ter sido afastada da Taça de Portugal pelo AVS (1-0), fechando assim o ano com uma série de três jogos sem triunfos.



O Casa Pia, que também foi recentemente afastado da ‘prova rainha’ pelo Torreense (2-1), da II Liga, tinha regressado na semana passada aos triunfos para o campeonato, impondo-se em Tondela por 2-1 e pondo fim a uma série de nove jogos sem vencer para a prova.





Os vimaranenses seguem em sétimo lugar da tabela, com 22 pontos, enquanto o Casa Pia é 15.º com 14 pontos, em igualdade com o Arouca, 16.º classificado.



