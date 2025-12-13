Casa Pia empata com Gil Vicente

Os gilistas, que somaram o quarto encontro seguido sem vencer e segundo empate consecutivo, adiantaram-se aos 38 minutos, por intermédio do espanhol Antonio Espigares, tendo os casapianos, que estão há nove jogos sem vencer, mas interromperam um ciclo de duas derrotas, igualado no arranque da segunda parte, pelo francês Kélian Nsona, aos 53.



Com este empate, o Gil Vicente conserva para já o quarto lugar isolado, com 25 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, quinto e que ainda joga nesta ronda, enquanto o Casa Pia é 15.º, com 10, mais um do que Tondela e Arouca, 16.º e 17.º classificados, respetivamente, e que também ainda vão cumprir os seus jogos nesta jornada.