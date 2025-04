O Casa Pia recebe o Estoril Praia, um dia depois do previsto, no encerramento da 31.ª jornada da I Liga de futebol, num duelo entre equipas separadas por dois pontos e com a situação definida no campeonato. O jogo vai ser disputado no Estádio Municipal de Rio Maior, com a arbitragem de Gonçalo Neves.