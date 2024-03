Casa Pia goleia em Vizela e sobe ao nono lugar da I Liga

O Casa Pia ascendeu ao nono lugar da I Liga portuguesa de futebol, afastando-se dos lugares de descida, ao somar o sexto triunfo fora na prova, no reduto do Vizela, por 4-0, em encontro da 27.ª jornada. Neto, aos 25 minutos, Felippe Cardoso, aos 57 e 70, e Larrazabal, aos 90+1, selaram a goleada dos forasteiros, que tinham perdido os últimos dois jogos e somavam três sem ganhar. A formação de Gonçalo Santos, que acabou com 10, devido à expulsão de Tchamba (76 minutos), passou a somar 30 pontos, enquanto o Vizela, que sofreu o segundo desaire seguido, manteve-se com 21, no 17.º e penúltimo lugar.

