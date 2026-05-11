Casa Pia vence em Guimarães e mantém posição de play-off

O Casa Pia venceu na visita ao Vitória de Guimarães, por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, mantendo-se no 16.º lugar, de disputa do play-off para a manutenção.

Um golo solitário de Larrrazabal, aos 86 minutos, quebrou uma série de três derrotas seguidas e 10 jogos sem vencer para o campeonato, segurando o 16.º posto, com 29 pontos, mais um do que o Tondela, que, apesar de ter vencido na receção ao Moreirense, por 2-0, permanece em lugar de despromoção direta.



O Vitória de Guimarães somou o segundo desaire seguido e permanece no oitavo lugar, com 42 pontos, em igualdade com o vizinho concelhio de Moreira de Cónegos, sétimo.