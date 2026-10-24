Casa Pia vence na Amadora

Com um golo em cada metade do jogo, o Casa Pia foi à Amadora vencer por 2-0 o Estrela, na nona jornada da I Liga, o que permite aos casapianos saírem dos lugares de despromoção.

Um golo de João Rego, aos 31 minutos, deu vantagem ao Casa Pia, equipa que vinha de uma derrota caseira frente ao Santa Clara, mas somou a segunda vitória na prova e segunda consecutiva fora, tendo Ofori, aos 90+2, sentenciado o encontro, impondo ao Estrela a terceira derrota consecutiva e quarto jogo seguido sem vencer para o campeonato.



Com esta vitória, o Casa Pia ocupa provisoriamente o 16.º lugar, de disputa do play-off de manutenção, com sete pontos, enquanto os amadorenses estão no 10.º posto, com 10.