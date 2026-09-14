Chuva de golos em Vila do Conde termina em empate

O Estrela da Amadora confirmou o bom momento que atravessa à entrada para a sexta jornada e tardou 20 minutos a desbloquear o marcador em Vila do Conde. A equipa da casa, no entanto, reagiu e foi em busca do empate, fixando o resultado final em 3-3.



A vencer por 1-0, os ‘tricolores’ deixaram escapar a vantagem no último lance da primeira parte. Nas alturas, o capitão do Rio Ave, Pancho Petrasso, apareceu sozinho para cabecear para o 1-1, na sequência de um pontapé de canto.



Nos primeiros 15 minutos após o regresso das equipas dos balneários houve tempo para três golos e aquilo que poderia ter sido o selar de um resultado favorável ao Estrela da Amadora, que vencia por 3-2 até aos 79 minutos, com bis de Abraham Marcus.



Com menos um jogador em campo, devido à lesão de Nelson Abbey que já não podia ser substituído, o Rio Ave chegou ao terceiro golo através de grande penalidade, cometida por Stefan Lekovic sobre Blesa.



O Estrela ainda sonhou com os três pontos, mas viu um último golo, já no minuto 90, ser anulado e o jogo não foi além do empate, apesar da vontade, de ambas as equipas, de lutar pelo resultado.

