Chuva de golos em Vila do Conde termina em empate

Reportagem

Chuva de golos em Vila do Conde termina em empate

Depois da vitória na última ronda frente ao SC Braga, o Estrela da Amadora teve a vitória nas mãos por três ocasiões, mas deixou-a escapar. A formação de Pepa regressa de Vila do Conde com um empate e chega aos dez pontos no campeonato.

Foto: José Coelho - Lusa

O Estrela da Amadora confirmou o bom momento que atravessa à entrada para a sexta jornada e tardou 20 minutos a desbloquear o marcador em Vila do Conde. A equipa da casa, no entanto, reagiu e foi em busca do empate, fixando o resultado final em 3-3.

A vencer por 1-0, os ‘tricolores’ deixaram escapar a vantagem no último lance da primeira parte. Nas alturas, o capitão do Rio Ave, Pancho Petrasso, apareceu sozinho para cabecear para o 1-1, na sequência de um pontapé de canto.

Nos primeiros 15 minutos após o regresso das equipas dos balneários houve tempo para três golos e aquilo que poderia ter sido o selar de um resultado favorável ao Estrela da Amadora, que vencia por 3-2 até aos 79 minutos, com bis de Abraham Marcus.

Com menos um jogador em campo, devido à lesão de Nelson Abbey que já não podia ser substituído, o Rio Ave chegou ao terceiro golo através de grande penalidade, cometida por Stefan Lekovic sobre Blesa.

O Estrela ainda sonhou com os três pontos, mas viu um último golo, já no minuto 90, ser anulado e o jogo não foi além do empate, apesar da vontade, de ambas as equipas, de lutar pelo resultado.

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