Controlo de danos no Bessa

A jogar em casa na 30.ª jornada da I Liga, o Boavista evitou a derrota perante o Estrela da Amadora com um golo marcado nos últimos instantes.

Jorge Simão estreou-se hoje como treinador do Boavista com um empate arrancado a ferros. Rodrigo Pinho, acabado de entrar em campo, após dois meses de paragem por problemas físicos, marcou para os visitantes, aos 75 minutos, mas Rodrigo Abascal empatou já em período de descontos (90+2), evitando aquela que seria a terceira derrota consecutiva dos ‘axadrezados’.



O Boavista é agora 13.º, com 30 pontos, mais um do que o Estrela da Amadora, que se mantém na 15.ª posição, depois de ter somado o quinto jogo sem ganhar e o terceiro empate seguido no campeonato.