Coreia do Sul - Gana, o Mundial em direto

Joga-se esta segunda-feira o Coreia do Sul –Gana. Um jogo do Grupo H, grupo da selecção portuguesa, onde ambas vieram dos primeiros encontros com resultados pouco satisfatórios, com a Coreia do Sul com apenas um ponto, após empate com o Uruguai e o Gana, ainda sem pontuar, após ter perdido frente a Portugal. A equipa de Paulo Bento parte assim em melhor posição, mas o Gana já demonstrou que não está neste Mundial do Catar para facilitar. Hoje às 19h00 (Lisboa) joga-se o Portugal – Uruguai, que pode definir as contas do Grupo H. Acompanhe o relato do jogo, em direto, através da Antena 1 / Rádio Mundial .