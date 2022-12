A Alemanha joga esta quinta-feira uma cartada decisiva para qualificar-se para os oitavos de final do Mundial. Apenas com um ponto, a Mannschaft vai defrontar aquela que é teoricamente a equipa mais fraca do Grupo E e necessita dos três pontos e da derrota do Japão para estar na próxima fase do campeonato do mundo. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1 Mundial.