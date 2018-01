O Sporting quer marcar presença nas meias-finais da Taça de Portugal, em futebol, sabendo que se se apurar terá previsivelmente que defrontar o FC Porto. No entanto, Taça é Taça e o adversário do momento chama-se Cova da Piedade, clube histórico da margem sul do Tejo, que alinha na II Liga e que joga esta noite em Setúbal, no Estádio do Bonfim. A ambição, afirma o treinador do Cova da Piedade, Bruno Ribeiro, passa por fazer uma “gracinha” contra o Sporting.