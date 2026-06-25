No Grupo E, está disponível apenas uma vaga de apuramento direto para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo, já que a outra foi antecipadamente assegurada pela Alemanha em apenas duas jornadas. É por esse lugar que Curaçao e Costa do Marfim lutam neste jogo, sendo que a equipa africana acumula muito maior favoritismo, não só por ser mais cotada que os caribenhos, mas também por ter mais pontos amealhados nas duas jornadas anteriores.
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Desporto
Mundial 2026
Curaçao - Costa do Marfim
RTP