Decisão no dia de reflexão

O campeão nacional de futebol 2024/25 só será conhecido na última jornada, depois de, hoje, Benfica e Sporting não terem ido além de um empate no dérbi da Luz. As decisões ficam reservadas para sábado, 17, véspera das eleições legislativas.

O extremo Trincão adiantou os ‘leões’ logo aos quatro minutos, mas o turco Kerem Akturkoglu empatou a partida aos 63, mantendo os dois rivais em igualdade pontual, com 79, a faltar apenas um jogo para terminar o campeonato.





(Com Lusa)



Bruno Lage apresentou o seu tradicional ‘4-2-3-1’, com Trubin na baliza, Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras na defesa, atrás dos médios Florentino e Kökçü, com Di María, Aursnes e Aktürkoglu no apoio à referência ofensiva Pavlidis.Do lado ‘leonino’, Rui Borges, sem surpresa, manteve o ‘3-4-3’, constituído por Eduardo Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio, à frente do guarda-redes Rui Silva, os médios Geny Catamo, Hjulmand, Debast e Maxi Araújo, com Trincão, Pedro Gonçalves e Gyökeres no ataque.O Sporting adiantou-se, logo aos quatro minutos, por Trincão, bem servido por Gyökeres, que, no seu 100.º jogo pelos ‘leões’, abriu caminho ao extremo, desviando António Silva e Tomás Araújo, para o remate, solto de marcação, de primeira, que deu o primeiro golo do dérbi.Este foi o primeiro momento de silêncio do efervescente recinto ‘encarnado’, que, de imediato, reagia à adversidade, tal como Di María em campo, volvidos apenas dois minutos, com um remate à entrada da área ‘leonina’, ligeiramente por cima da baliza defendida por Rui Silva.Como quase sempre, o extremo argentino era a principal aposta para criar desequilíbrios na equipa do Benfica, mesmo numa fase em que o dérbi foi tomado por picardias, faltas e duelos individuais, que valeram cartões amarelos aos capitães Hjulmand e Otamendi.Maxi Araújo desviou um canto de Trincão, mas por cima da baliza, aos 17, antes de, mais uma vez, Di María chegar à ‘área’ do Sporting e servir Carreras, que, de primeira, não conseguiu acertar na bola.Aos 28, o guarda-redes Rui Silva tomou o protagonismo do jogo, ao ‘salvar’ a sua baliza arrojando-se aos pés de Aktürkoglu, quando o turco parecia lançado para o golo, e com a bola controlada.Em desvantagem, a impaciência tomava conta dos jogadores do Benfica – até Di María fez um passe disparatado para as costas de Carreras – e, sobretudo, dos adeptos, que voltaram a ‘gelar’, aos 38, quando Pedro Gonçalves, numa recarga a um remate de Gyökeres, voltou a bater Trubin, num lance invalidado por falta do dianteiro sueco.Na segunda parte, após nova ‘injeção’ de apoio dos adeptos, incentivados pela antiga ‘glória’ Jonas, o Benfica surge em campo já sem Di María, mas com Schjelderup, o ‘herói’ surpresa da final da Taça da Liga, frente a este mesmo adversário.O Benfica entrou mais acutilante e remeteu o Sporting para a sua zona mais defensiva, mas deixando alguma margem para os lançamentos em profundidade da equipa comandada por Rui Borges, invariavelmente à procura de Gyökeres.A pressão ‘encarnada’ deu frutos aos 63, quando Aktürkoglu, já na pequena área, desviou para o golo do empate no dérbi, capitalizando o ‘slalom’ de Pavlidis, que praticamente ‘sentou’ quatro jogadores do Sporting.O empate não desagradava aos ‘leões’, que se mantinham na dianteira do campeonato, e sinal disso foi que só aos 84 Gyökeres se conseguiu desenvencilhar de António Silva para um remate frontal, fraco, para as mãos de Trubin, na última ameaça de alteração ao marcador do encontro.Ao equilíbrio do dérbi e à ‘temperatura’ juntou-se a polémica no fim do jogo, com as escaramuças entre jogadores - e até um adepto benfiquista que entrou no relvado -, que acabou com o suplente Ricardo Esgaio expulso, já após o fim do jogo e dos sete minutos de compensação.Sem vencedor revelado, ganha preponderância a 34.ª e última jornada, esta sim decisiva, agendada para o fim de semana eleitoral, com o Sporting a receber o Vitória de Guimarães e o Benfica de visita ao Sporting de Braga.Aos de Alvalade, basta um resultado igual ou melhor do que o dos rivais lisboetas para conquistarem o tão desejado bicampeonato.