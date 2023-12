Desportivo de Chaves vence Vizela e deixa provisoriamente a zona de despromoção

O Desportivo de Chaves regressou esta sexta-feira às vitórias na I Liga portuguesa de futebol e saiu provisoriamente da zona de despromoção, ao vencer por 2-1 na receção ao Vizela, no jogo que abriu a 12.ª jornada. Os vizelenses adiantaram-se no marcador, por Essende, aos 12 minutos, mas Héctor Hernández, aos 30, de grande penalidade, e Jô Batista, aos 48, operaram a reviravolta dos flavienses, que vinham de três derrotas seguidas no campeonato. Com o triunfo, o Desportivo de Chaves subiu, à condição, ao 16.º lugar, com 10 pontos, precisamente em igualdade com o Vizela, que é 15.º, ambos com mais um ponto do que o Rio Ave, 17.º e penúltimo, e que no sábado recebe o Estrela da Amadora.

Veja aqui o resumo da partida: