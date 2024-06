Diogo Jota quer assegurar qualificação no jogo frente à Turquia

O avançado que alinha nos ingleses do Liverpool destacou o apoio sentido pela equipa na estreia frente à República Checa, num jogo em que a formação das quinas chegou ao triunfo (2-1) já em período de descontos, com um golo de Francisco Conceição.







Jota, que entrou na partida no decorrer da segunda parte, deixou elogios ao acerto do selecionador Roberto Martínez nas substituições efetuadas e explicou que a equipa já analisou o desempenho na primeira partida do Grupo F.







Portugal defronta a Turquia, no sábado, em Dortmund, num duelo entre os lideres do Grupo F, sabendo que um triunfo garante desde logo o apuramento para os ‘oitavos’, no pior cenário como um dos melhores terceiros. A vitória pode até garantir o primeiro lugar da poule, mas depende do resultado do jogo entre República Checa e Geórgia.