"É importante mostrar ao que viemos" frente à Chéquia, diz Vitinha

"É importante mostrar ao que viemos", defendeu, referindo-se já ao primeiro jogo frente à Chéquia. "A chave é gerir expetativas", adianta. Vitinha diz que o essencial é não pensar já no fim e focar sempre no próximo jogo: se assim fizerem, estarão mais perto de conseguir algo grande neste Campeonato Europeu. Vitinha considerou que a última época foi "brutal" a nível pessoal no PSG, mas escusou-se a falar muito em termos individuais, focando-se no grupo.





"Eu quero jogar, vou estar preparado", assegura. "Jogo com quem for". Espera começar a titular no primeiro jogo, mas assume que às vezes os jogadores têm de "engolir" quando não são chamados ao jogo.



"Temos muita quantidade e muita qualidade", argumentou Vitinha, dizendo que isso nem sempre acontece nas seleções.



"Cristiano, é inacreditável o reconhecimento que tem no mundo", concluiu, manifestando a expectativa de que ainda possa ajudar a seleção neste Euro.