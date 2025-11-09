Empate na Reboleira

O defesa cabo-verdiano Lopes Cabral, depois do ‘hat-trick’ na vitória no terreno do Casa Pia (5-3), voltou a marcar na I Liga, arrebatando o empate para os amadorenses, aos 63, na conversão de uma grande penalidade, respondendo ao tento inicial do também defensor José Gomes, para os insulares, aos 40.



Com este empate, no Estádio José Gomes, o Estrela da Amadora, que somou o segundo jogo sem perder, ocupa o 13.º lugar, com os mesmos 11 pontos de Santa Clara e Alverca, todos com menos um do que o Nacional, que não vence há três jornadas e está em 10.º, empatado com o Rio Ave.







O Estrela começou melhor o encontro, com mais bola e a ganhar a luta a meio-campo, mas o Nacional reagiu rapidamente e ao minuto 10 marcou mesmo, com o lance a acabar anulado pelo videoárbitro (VAR), por falta de Matheus Dias sobre Renan Ribeiro.



Contudo, era o primeiro sinal dos insulares, que aos 35 minutos voltaram a estar perto de inaugurarem o marcador, num remate ao poste de Labidi. O médio fez uma arrancada pelo centro do terreno, arriscou o remate, mas a bola embateu no poste.



Cinco minutos volvidos, aos 40, o Nacional chegou mesmo à vantagem, na sequência de um pontapé de canto. Liziero cabeceou a bola para o interior da área tricolor e José Gomes encheu o pé esquerdo, sem hipóteses de defesa para Renan Ribeiro.



Mesmo a fechar a primeira parte, o Nacional podia ter ampliado a vantagem antes de recolher ao balneário, mas o cabeceamento de Matheus Dias saiu ligeiramente por cima para desespero de Tiago Margarido no banco dos madeirenses.



Na segunda parte, foi a vez dr o Nacional arrancar melhor, com Ramirez a dar o primeiro sinal de perigo com um cabeceamento perto do poste da baliza de Renan Ribeiro. O avançado voltou a confrontar-se com o guardião amadorense, com um remate forte, mas o brasileiro levou a melhor na baliza amadorense.



Depois seguiu-se a vez do Estrela da Amadora reagir e, depois de alguma insistência, Jovane Cabral arrancou uma grande penalidade que deu o empate aos anfitriões.



Na primeira marcação, Kaique fez uma grande defesa a remate de Lopes Cabral, mas Fábio Veríssimo mandou repetir a cobrança por o guarda-redes ter saído da linha de baliza. Na repetição, o defesa cabo-verdiano não voltou a errar e enganou Kaique, marcando o seu quinto golo no campeonato.



O golo revitalizou o Estrela da Amadora, na mesma medida que o Nacional perdeu fulgor físico, colocando o Estrela mais vezes perto da baliza de Kaique, que foi detendo as investidas dos avançados do Estrela da Amadora.



O Estrela acabou o encontro em cima do Nacional, e quando não foi Kaique a impedir o golo tricolor, foi o poste.



Já bem perto do minuto 90, Jovane Cabral levantou a cabeça e com um remate fortíssimo fez a bola embater com estrondo no poste, na melhora ocasião da turma da Reboleira para conquistar os três pontos.



Até final, com o Nacional encostado às cordas, o Estrela carregou sobre a área madeirense, mas o golo não apareceu e o Nacional saiu da Amadora com o empate e um ponto na bagagem para a Madeira.







(Com Lusa)