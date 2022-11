Enner Valencia bisa na vitória do Equador sobre Catar

O Equador entrou a vencer e a convencer neste encontro inaugural do Mundial2022 frente ao Catar com um "bis" de Enner Valencia, o homem do jogo, num desafio do grupo A da competição. O avançado Enner Valencia foi o grande protagonista do primeiro jogo do Mundial2022 ao marcar dois golos na vitória frente ao Catar. Os equatorianos entraram bem na partida, a dominar, e cedo marcaram, aos 3 minutos, com o árbitro italiano Daniele Orsato a anular o golo por fora de jogo. No entanto, isso não fez baixar os braços do Equador que continuou a dominar e a carregar e poucos minutos depois inaugurava o marcador. Enner Valencia transformou uma grande penalidade, aos 16 minutos, com um remate certeiro com o pé direito ao lado inferior direito da baliza. Ao minuto 31, Enner Valencia ampliou a vantagem. Desta vez de cabeça no coração da área junto à base do poste esquerdo com assistência de Angelo Preciado. A segunda parte trouxe uma partida mais monótona com o Equador a controlar o resultado e o Catar com tímidas respostas a tentar relançar o encontro. Com esta vitória os equatorianos assumem a liderança do grupo A com 3 pontos. O segundo encontro da jornada inaugural do grupo A realiza-se na segunda-feira, entre o Senegal e os Países Baixos, vice-campeões em 1974, 1978 e 2010.