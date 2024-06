Escoceses e húngaros fazem o sprint final de fuga à eliminação imediata do Campeonato da Europa. A seleção magiar sobe ao relvado em Estugarda com zero pontos averbados nas duas jornadas anteriores do Grupo A, ocupando o fatal último lugar. Com um ponto, a equipa das ilhas britânicas está, para já, classificada na terceira posição, que ainda poderá render uma qualificação para a fase seguinte do torneio. Acompanhe aqui, ao minuto, este encontro decisivo.