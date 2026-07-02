A Espanha qualificou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol ao vencer a Áustria por 3-0, no 11.º jogo dos 16 avos, disputado em Inglewood, nos Estados Unidos.
Espanha avança para os oitavos
No Estádio SoFi, Mikel Oyarzabal (36 e 89 minutos) e Pedro Porro (66), antigo defesa direito do Sporting, que se estreou a marcar à 20.ª internacionalização pela ‘roja’, deram à passagem dos ibéricos, num dos três jogos totalmente europeus dos 16 avos de final.
A Espanha chegou à 34.ª partida seguida invicta em tempo regulamentar - 25 vitórias e nove empates -, sendo que, desde o troféu festejado em 2010, tinha sido sempre afastada logo na primeira ronda a eliminar, ao ceder nos ‘oitavos’ perante a anfitriã Rússia, em 2018, e Marrocos, em 2022, ambos através do desempate por penáltis. Em 2014, não superou a primeira fase.
Na segunda-feira, em Arlington, a ‘roja’, vencedora do Grupo H, enfrentará Portugal, frente ao qual perdeu a Liga das Nações, ou Croácia, na certeza de que tem mais um adversário europeu pela frente e nunca tinha estado cinco embates consecutivos sem sofrer golos em Campeonatos do Mundo.
O guarda-redes Unai Simón fixou mesmo o recorde de imbatibilidade na história da prova, que já vem de 2022, ao ultrapassar os 517 minutos somados pelo italiano Walter Zenga em seis desafios como anfitrião em 1990.
De saída está a Áustria, segunda classificada da ‘poule’ J, que terminou a oitava participação em fases finais, às quais voltou 28 anos depois, e falhou o primeiro êxito em fases a eliminar desde o terceiro lugar em 1954.
Espanha entrou com mais iniciativa e começou a tentar desmontar o bloco austríaco por Dani Olmo, uma das duas novidades nas escolhas iniciais, a par de Porro, ao rematar na área contra o colega Oyarzabal (sete minutos).
Focados nas transições, os centro-europeus reagiram num lance de Marcel Sabitzer quase emendado por Michael Gregoritsch (18 minutos), de volta à titularidade, mas os ibéricos aceleraram a seguir à pausa para hidratação.
Olmo foi desarmado por Stefan Posch ao procurar finalizar em zona frontal (minuto 29) e, no canto subsequente, Marc Cucurella viu um golo invalidado por falta anterior de Pau Cubarsí sobre Alexander Schlager.
O guarda-redes da Áustria travou Lamine Yamal (32 minutos) e Oyarzabal (33), mas ficaria estático aos 36, no terceiro tento do ponta de lança na prova, após centro rasteiro na esquerda de Cucurella, lançado por Pedri.
Schlager voltou à ação perto do intervalo, ao suster a recarga de Yamal ao livre direto de Álex Baena à barra (45+2 minutos), e manteve a diferença tangencial, com a Espanha a diminuir o ritmo no regresso dos balneários.
A Áustria procurou reerguer-se com as substituições, introduzindo Florian Grillitsch, que saiu recentemente do Sporting de Braga, e Sasa Kalajdzic, cujo cabeceamento à solicitação de Sabitzer passou por cima (minuto 61).
Os centro-europeus jamais enquadraram remates, enquanto os ibéricos melhoraram a eficácia e elevaram distâncias por Porro, ao concluir de cabeça uma jogada na esquerda entre Cucurella e Baena (66 minutos).
Cucurella e Oyarzabal reeditariam a parceria da primeira parte no 3-0, ao minuto 89, e penalizaram a gradual desconexão da Áustria, cujo capitão David Alaba já afastara em cima da linha outra iniciativa de Yamal (85).
Jogo no Estádio SoFi, em Inglewood, nos Estados Unidos.
Espanha - Áustria, 3-0.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Mikel Oyarzabal, 36 minutos.
2-0, Pedro Porro, 66.
3-0, Mikel Oyarzabal, 89.
Equipas:
- Espanha: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte (Marc Pubill, 90+3), Marc Cucurella, Rodri, Dani Olmo (Mikel Merino, 71), Pedri (Fabián Ruiz, 90+3), Lamine Yamal (Gavi, 85), Álex Baena (Ferrán Torres, 71) e Mikel Oyarzabal.
Selecionador: Luis de la Fuente.
- Áustria: Alexander Schlager, Stefan Posch (Alexander Prass, 85), Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer, Nicolas Seiwald (Carney Chukwuemeka, 46), Xaver Schlager (Florian Grillitsch, 46), Romano Schmid (Sasa Kalajdzic, 60), Paul Wanner, Marcel Sabitzer e Michael Gregoritsch (Marko Arnautovic, 60).
Selecionador: Ralf Rangnick.
Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Stefan Posch (83).
Assistência: 70.492 espectadores.