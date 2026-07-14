Espanha bate França e garante final do Mundial2026

A Espanha, campeã em 2010, qualificou-se para a final do Campeonato do Mundo de 2026 após vencer a vice-campeã em título França por esclarecedores 2-0, com golos de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, em jogo das meias-finais no Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos.

O jogo prometia um choque de titãs entre o xadrez coletivo espanhol e o talento individual gaulês, mas a balança pendeu cedo para o lado ibérico. Aos 22 minutos, uma incursão perigosa na área francesa resultou numa grande penalidade incontestável. Chamado à marca dos onze metros, Mikel Oyarzabal assumiu a responsabilidade com frieza, batendo o guarda-redes francês e inaugurando o marcador.



A França tentou reagir, subindo as linhas e procurando explorar a velocidade das suas unidades mais avançadas. Contudo, a teia defensiva espanhola revelou-se intransponível, anulando com eficácia as principais investidas adversárias antes do descanso.



Na segunda parte, os comandados de Didier Deschamps entraram determinados a restabelecer a igualdade, mas a eficácia espanhola voltou a ditar leis. Aos 58 minutos, desenhou-se o lance que viria a selar o encontro. Dani Olmo, com uma leitura de jogo soberba, descobriu Pedro Porro em excelente posição. O lateral-direito rematou colocado, fazendo o 2-0 e desferindo um golpe profundo nas aspirações francesas.



Até ao apito final, a Espanha geriu a posse de bola ao seu ritmo característico, frustrando as tentativas de reação de uma França que acabou por acusar o desgaste e a falta de discernimento no último terço do terreno.





Com esta vitória incontestável, a Espanha regressa à final de um Campeonato do Mundo dezasseis anos após a histórica conquista na África do Sul, em 2010. A armada espanhola viaja agora para East Rutherford, em Nova Jérsia, onde irá disputar a grande final no Estádio MetLife, no próximo domingo, dia 19 de julho.





Por sua vez, a seleção francesa disputará o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, no sábado, dia 18 de julho.