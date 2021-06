Espanha - Portugal, jogo de preparação para o Euro2020

Portugal e Espanha entram esta quarta-feira em campo num jogo de preparação para o Euro 2020 que começa daqui a uma semana. No Wanda Metropolitano, as duas nações vão apresentar a candidatura ao Mundial 2030.

A partida tem início às 18h30. Pode seguir as incidência do jogo no site da RTP Play e vê-lo em direto no canal 1 da RTP.