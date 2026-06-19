Estados Unidos batem Austrália e garantem já 16 avos de final

Depois da goleada 4-1 imposta na primeira jornada sobre o Paraguai, a equipa norte-americana manteve a senda vitoriosa, tendo hoje um golo na própria baliza de Cameron Burgess, aos 11 minutos, e um tento de Alex Freeman, aos 43, sido suficientes para os Estados Unidos vencerem e marcarem já presença na fase a eliminar.



Com este triunfo, os Estados Unidos têm já assegurada a primeira posição no final da segunda jornada, com seis pontos, enquanto os australianos são segundos, com três, mas podem ser ainda alcançados por Turquia ou Paraguai, seleções que foram derrotadas na primeira jornada e que se defrontam na madrugada de sábado.