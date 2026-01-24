Estoril `a gasóleo` goleia V. Guimarães

No Estoril, os vimaranenses estiveram duas vezes na frente do marcador, com golos de Samu, aos 27 minutos, e do sérvio Mitrovic, aos 34, mas a equipa da casa respondeu com tentos do marroquino Begraoui, aos 26 e 78, e do venezuelano Alejandro Marqués, aos 56 e 65.



Com este triunfo, o segundo consecutivo, o Estoril Praia está no oitavo lugar, com 26 pontos, e ultrapassou o seu adversário de hoje, que averbou a segunda derrota seguida e é nono, com 25.

