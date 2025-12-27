Estoril com triunfo folgado sobre Alverca

O francês Bastien Meupiyou foi o grande ‘azarado’ do encontro, ao assinar dois golos na própria baliza, aos 36 e 60 minutos, sendo que, pelo meio, o marroquino Yanis Begraoui ‘bisou’, aos 43 e 47, enquanto o brasileiro Alex Amorim reduziu para os ribatejanos, aos 67.



A formação estorilista subiu ao nono lugar da I Liga, com 20 pontos, mais três do que o Alverca, que foi derrotado pela terceira vez consecutiva e é 12.º colocado.