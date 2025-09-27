Estrela da Amadora bate AVS e estreia-se a ganhar

O Estrela da Amadora conseguiu a primeira vitória na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o lanterna-vermelha AVS por 3-0, em encontro da sétima jornada da prova. O avançado luso Kikas `bisou`, com tentos aos 21 e 45+2 minutos, e o romeno Ianis Stoica apontou, aos 24, o outro golo dos anfitriões, que somavam quatro empates e duas derrotas, num jogo que as duas equipas acabaram reduzidas a 10 unidades. A formação da Reboleira passou a somar sete pontos, saltando para o 11.º lugar, enquanto o AVS manteve-se no 18.º e último lugar, com apenas um.