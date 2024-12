Estrela da Amadora vence com reviravolta

O Estrela da Amadora afastou-se dos lugares de despromoção da I Liga ao operar uma reviravolta e vencer por 2-1 na receção ao Arouca, no jogo que fechou a 13.ª jornada.

O espanhol Jason adiantou os arouquenses logo aos quatro minutos, mas os amadorenses conseguiram dar a volta ao resultado no segundo tempo, através de um autogolo de Tiago Esgaio, aos 58, e de um golo de Rodrigo Pinho, aos 68.



A formação ‘tricolor’, que não perde em casa desde a quarta jornada, subiu ao 13.º lugar, com 12 pontos, enquanto o Arouca somou o sétimo encontro seguido sem vencer no campeonato e caiu para 18.ª e última posição, com oito.