Estrela da Amadora vence em Famalicão

Depois do desaire pela margem mínima no Estádio da Luz, frente ao Benfica, a formação famalicense entrou determinada em regressar aos pontos, mas acabou penalizada por erros defensivos e pela falta de acerto na finalização, apesar das inúmeras ocasiões criadas.



O encontro ganhou vida logo no início, quando um autogolo de Luan Patrick, aos oito minutos, colocou os anfitriões em vantagem, na sequência de um cruzamento de Gil Dias que Sorriso tentou finalizar de cabeça, mas que acabou por ser desviado pelo central visitante.



A resposta ‘tricolor’ foi imediata e eficaz: dois minutos depois, Kikas surgiu isolado após um passe em profundidade de Otávio, e, com um toque subtil, bateu Carevic, repondo o empate.



O Estrela da Amadora mostrou-se particularmente letal no primeiro tempo e consumou a reviravolta aos 24 minutos, quando Jovane Cabral apareceu solto na área e finalizou de pé esquerdo um lance trabalhado pela direita, após assistência de Kikas.



A vantagem, no entanto, voltou a durar pouco, já que, aos 27, Sorriso marcou de cabeça, aproveitando uma saída em falso de Renan Ribeiro, depois de nova recuperação alta do Famalicão.



Com o 2-2 ao intervalo, o jogo perdeu alguma da vertigem inicial, embora se mantivesse aberto e disputado, com os minhotos a assumirem mais posse e os visitantes a espreitarem o contra-ataque.



No segundo tempo, o Estrela voltou a ser decisivo e Jovane ‘bisou’ aos 51 minutos, num lance inicialmente invalidado por alegada falta, mas que acabou validado após intervenção do VAR, recolocando os ‘tricolores’ na frente do marcador.



A partir daí, o Famalicão carregou em busca do empate, acumulando oportunidades: De Haas, Léo Realpe e Yassir Zabiri acertaram na barra, enquanto Renan Ribeiro se afirmou como figura do encontro, travando sucessivas tentativas de Elisor, Umar Abubakar e Van de Looi.



Apesar da pressão constante até ao apito final, os famalicenses não conseguiram evitar a derrota, mantendo-se no sexto lugar da classificação, enquanto o Estrela da Amadora somou três pontos importantes na luta pelos lugares mais tranquilos da tabela.

