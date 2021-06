Finlândia e Bélgica entram esta segunda-feira em campo para se defrontarem em partida da terceira jornada da fase de grupos do Euro2020. Os belgas já estão apurados, enquanto a Finlândia, a fazer a primeira participação em Euros, vai tentar um inédito apuramento. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP totalmente dedicado ao Euro2020.