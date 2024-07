Euro2024. "Equipa jogou muito bem"

O selecionador de Portugal considera que agora "começamos um novo torneio", com "detalhes" e momentos.

"A equipa jogou muito bem, trabalhou muito bem, defendeu", sublinhou Roberto Martínez, fazendo notar as más condições do relvado, que "ajudou a equipa sem bola".



"É incrível a energia, a força, a paixão do balneário para ganhar um jogo assim", elogiou, considerando que seria fácil a Portugal "perder o foco" e que tal não sucedeu.



"Hoje vimos uma equipa focada, uma equipa cheia de orgulho, cheia de força e tentamos tudo", acrescentou. "Merecíamos ganhar".



"Estamos nos quartos e os adeptos têm uma noite para celebrar", sorriu ainda o selecionador.