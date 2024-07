Espanha e Alemanha decidem esta sexta-feira o primeiro semifinalista do Europeu. Conotadas como as duas melhores seleções do Europeu até ao momento, espanhóis e alemães defrontam-se com os olhos no troféu que ambas já conquistaram três vezes. A partida tem início às 17h00. Pode seguir as incidências da partida no site da RTP.