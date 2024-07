Inglaterra apurada para as meias-finais após derrotar Suíça nos penáltis

Foram necessários 75 minutos de jogo para se gritar golo em Düsseldorf, na Esprit Arena. Foi a Suíça a festejar num tento da autoria de Breel Embolo. A equipa helvética já tinha afastado a campeã europeia, a Itália, e estva perto de eliminar uma das seleções mais fortes deste Europeu. No entanto, 5 minutos depois, o inconformado Bukayo Saka fez a igualdade (1-1) e levou a partida para prolongamento, mais um nesta prova de 2024. Após os 120 minutos nada de novo, o empate manteve-se e das grandes penalidades saiu mais uma seleção apurada para as meias-finais deste Europeu: a Inglaterra, por 5-3 nas grandes penalidades, 6-4 no total. Nas meias-finais, a Inglaterra vai defrontar o vencedor do embate entre os Países Baixos e a Turquia.