O Benfica entra esta quarta-feira em campo para defrontar a grande sensação do campeonato. O Famalicão recebe os encarnados num bom momento de forma e com um surpreendente quinto lugar. Uma partida que pode decidir o vencedor do campeonato português, já que, se perder e o FC Porto vencer o seu jogo em Tondela, os Dragões sagram-se já hoje campeões. A partida tem início às 21h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.