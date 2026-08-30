Famalicão e Gil Vicente empatam a zero

O Famalicão empatou domingo a zero na receção ao Gil Vicente, em encontro da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A formação famalicense continua sem ganhar na `era` Carlos Carvalhal, somando dois empates e duas derrotas, enquanto o conjunto de Barcelos, de Luís Pinto, perdeu os primeiros pontos, ao terceiro jogo.



Na classificação, o Gil Vicente segue no quinto lugar, com sete pontos, e menos um encontro disputado, enquanto o Famalicão é 13.º colocado, com dois.